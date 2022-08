Wta Toronto: Giorgi batte Mertens, è agli ottavi

Condividi l'articolo

Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi di finale al torneo Wta 1000 di Toronto, battendo in due set, col punteggio di 6-3, 7-5, la belga Elise Mertens, n.37 del ranking. Al terzo turno affronterà la vincente del derby tra le statunitensi Jessica Pegula, n.7 del ranking, ed Asia Muhammad, n.187, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurra è la campionessa in carica: lo scorso anno – ma a Montreal data per l’alternanza che caratterizza il Canada Open – aveva conquistato il suo trofeo più prestigioso. Ieri, nel primo turno, ha eliminato la britannica Emma Raducanu, n.9 del seeding, cominciando nel modo migliore la difesa del titolo.

