Xiaomi, lo smartphone si ricaricherà wireless in 19 minuti

(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Xiaomi spinge in avanti nei sistemi

di ricarica senza fili degli smartphone, e annuncia un nuovo

caricabatteria da 80W in grado di portare lo smartphone da zero

a 100 in meno di venti minuti.

La tecnologia si chiama Mi Wireless Charging da 80W e –

assicura la società cinese – è capace di ricaricare una batteria

da 4.000 mAh al 10% in 1 minuto, al 50% in 8 minuti e al 100% in

19 minuti. A confronto, la tecnologia di ricarica wireless da

30W di Xiaomi introdotta nel 2019 consente di arrivare al 50% in

circa 25 minuti e al 100% in 69 minuti.

“Con l’introduzione della tecnologia Mi Wireless Charging da

80W prevediamo di stabilire un nuovo standard di riferimento non

solo nell’ambito della ricarica senza fili, ma anche nella

ricarica in generale”, ha evidenziato Xiaomi in una nota.

