Yacht Club Costa Smeralda presenta la stagione sportiva 2023

(ANSA) – MILANO, 12 APR – La Giorgio Armani Superyacht

Regatta che si terrà dal 6 al 10 giugno è la prima regata clou

della stagione sportiva 2023 dello Yacht Club Costa Smeralda,

presentata nel corso di un evento a Milano alla presenza della

principessa Zahra Aga Khan, che è anche presidente del consiglio

direttivo. Al momento sono circa una quindicina le imbarcazioni

iscritte, tra queste debutterà il 48 metri Nilaya, nuovo

progetto di Nauta Yachts e Reichel Pugh costruito da Royal

Huisman. Giugno si chiuderà con la flotta Nautor Swan per la

regata The Nations Trophy – Swan One Design, in programma dal 19

al 24 giugno.

“Ci attende una stagione unica – ha commentato il commodoro

dello Yacht Club Costa Smeralda Michael Illbruck -, con eventi

sportivi che riflettono i valori di eccellenza e sportività a

cui il club si è sempre ispirato”. Tra le competizioni di punta

della stagione c’è poi la Maxi Yacht Rolex Cup in programma dal

3 al 9 settembre. Un evento di riferimento a livello

internazionale che riunisce ogni anno a Porto Cervo il meglio

della cantieristica nautica insieme a velisti professionisti di

fama mondiale. L’edizione di quest’anno, la trentatreesima, sarà

la prima alla quale potranno prendere l’arte i multiscafi. Al

momento sono 20 le imbarcazioni iscritte.

La stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda si

concluderà con il ritorno della Classe 5.5 metri in Costa

Smeralda, dal 20 al 29 settembre saranno in programma la

Scandinavian Gold Cup e il Campionato Mondiale della Classe. La

Classe 5.5 farà ritorno a Porto Cervo per la seconda volta nella

sua storia, la prima fu nel 1984. Il 2023 segna i quarant’anni

della prima sfida italiana all’Americas’Cup con Azzurra, un

anniversario che verrà celebrato dallo Yacht Club con una cena

di gala e la proiezione di un cortometraggio.

L’eredità sportiva di Azzurra vive oggi in Young Azzurra,

progetto di vela sportiva che vede lo Yacht Club Costa Smeralda

supportare giovani atleti emergenti in cerca della

qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. (ANSA).



—

