Yoga in spiaggia, Milano Marittima capitale per un weekend

(ANSA) – BOLOGNA, 19 AGO – Milano Marittima capitale dello

Yoga in spiaggia, almeno per un weekend: il 29 e 30 agosto si

terrà la seconda edizione dello Yamm Festival, che quest’anno

punta sul silenzio e la riflessione interiore. Teatro di

pratiche ma anche mercatini e concerti saranno il Parco naturale

e la spiaggia di Milano Marittina e i Magazzini del sale di

Cervia.

In due giorni si alterneranno 28 insegnanti, 6 musicisti, 34

pratiche tra Yoga di diversi stili, Tai Chi Quan, meditazione,

AcroYoga. I partecipanti potranno assaggiare specialità vegane,

curiosare nei mercatini olistici e sottoporsi a trattamenti

ayurvedici.

Yamm Silencio è un’iniziativa nata con lo scopo di promuovere

l’ecosistema unico del territorio cervese, per riscoprire il

proprio benessere e ritrovare equilibrio riconnettendosi con la

natura. L’esperienza del coronavirus e del lockdown causato

dalla pandemia entrano in questo festival di Yoga, per provare a

dare un valore aggiunto proprio all’elemento che ne è stato

spesso caratterizzante: il silenzio. Anche approfittando

dell’effetto relax degli spazi del parco naturale e della pineta

secolare di Cervia.

Anteprima il 22 agosto alle 6 del mattino per una pratica

gratuita in battigia a Milano Marittima. (ANSA).



—

