YouTube Shorts, un anno di successi per l’anti TikTok

Un anno fa, Google ha lanciato in Italia YouTube Shorts, concorrente di TikTok. Stando agli ultimi dati rilasciati dall’azienda, in 12 mesi gli Shorts hanno generato a livello globale 30 miliardi di visualizzazioni al giorno con 1,5 miliardi di utenti registrati che li visualizzano ogni mese. “Mentre continuiamo a costruire questa esperienza con creator, artisti e le loro community in Italia e nel mondo, vogliamo condividere ciò che abbiamo imparato finora e mettere in luce alcuni dei creatori e artisti italiani che stanno utilizzando Shorts in modi nuovi per costruire la propria community” ha spiegato l’azienda.

“Al lancio di Shorts, sapevamo che si trattava di un nuovo importante formato. Da allora, abbiamo lavorato in modo da innovare il prodotto e permettere a creator e artisti di ottenere il massimo da YouTube in tutte le lunghezze e formati video”. La nuova Community dei creator di YouTube Shorts nasce per educare, mettere in evidenza e amplificare i creator di Shorts in tutto il mondo. In quanto punto di incontro tra i creator e una guida su Shorts, la Community aiuta e supporta i creator a crescere e guadagnare.

“Il percorso verso il successo degli artisti non è mai stato così impegnativo, quindi stiamo progettando prodotti come Shorts per rendere YouTube il luogo in cui gli artisti possono entrare in contatto con i loro fan e far crescere carriere musicali sostenibili a lungo termine. Anche se è passato solo un anno dal lancio, l’interesse sta crescendo. Shorts, infatti, sta ridefinendo la portata della musica su YouTube e contribuendo alla carriera degli artisti”. Secondo YouTube, sono sette gli artisti italiani che stanno facendo la differenza su Shorts: Panda Boi, LeTwins, Faffapix, Amando Mangini, Lionfield, Yusuf Panseri, Marty e Yuko.

