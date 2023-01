YouTube testa trasmissione gratuita di canali tv in streaming

Condividi l'articolo

YouTube starebbe testando un nuovo servizio gratuito, supportato dalla pubblicità: lo streaming dei canali Tv. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la società è attualmente in trattativa con varie case di produzione e aziende con l’obiettivo di portare programmi, film e intere emittenti sulla sua piattaforma.

Per il momento, la novità è in fase di sperimentazione per un numero ristretto di utenti come confermato da un portavoce di YouTube. Il servizio, che sarebbe gratuito per gli utenti e finanziato da intermezzi pubblicitari, porterebbe la compagnia parte del gruppo Alphabet, lo stesso di Google, a diventare a tutti gli effetti un broadcaster televisivo ma sul web. Non una novità in quanto a contenuti, visto che già attraverso la piattaforma Google Tv è possibile visualizzare film e spettacoli, sottoscrivendo un canone periodico o un acquisto una tantum, ma sarebbe una prima assoluta nella proposta di canali in diretta, proprio come accade per Roku e progetti simili, tra cui Samsung Plus.

Stando alle fonti del Journal, YouTube tratterebbe direttamente con chi gestisce i canali televisivi, offrendo a questi la possibilità di trasmettere sulla piattaforma e guadagnare mediante pubblicità, trattenendo però il 45% dei profitti. Di recente, l’app di streaming ha stretto un accordo con Nfl Sunday Ticket per trasmettere live su YouTube Tv e YouTube Primetime le partite della stagione regolare della National Football League americana, non disponibili sui canali affiliati locali.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte