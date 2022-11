Youz a Ecomondo per parlare di sostenibilità e nuove professioni green

Tappa autonoma di YOUZ a Rimini nell’ambito di ECOMONDO l’11 novembre

Dopo la tappa di Ferrara al Laboratorio Aperto nell’Ex Teatro Verdi venerdì 4 novembre, YOUZ prosegue con il 10 a Ravenna e l’11 novembre nell’ambito di ECOMONDO – l’Expo sulla Green Economy a Rimini.

In questa giornata i giovani prenderanno la parola per parlare di ambiente, sostenibilità, contrasto al cambiamento climatico per poter arrivare a definire le competenze necessarie delle nuove professioni green: quali profili? Quali skills sono richieste oggi dalle imprese del nostro territorio? Il talk sarà dedicato proprio a delineare queste diverse figure pensate per portare un impatto positivo, figure che quindi siano ricoperte da giovani professionisti.

Alla fine della giornata il dialogo e confronto tra giovani e operatori sarà importante per raccogliere proposte e progettualità future che rispondano alle “Linee di indirizzo e azioni per le nuove generazioni – triennio 2022-2024” in ambito green.