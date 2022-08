Youz Officina, online l’avviso pubblico rivolto agli under 35 per la realizzazione di attività per i giovani

Condividi l'articolo

Da quando è nato il percorso YOUZ nel 2021, il primo Forum Giovani della Regione Emilia-Romagna, sono stati fatti tanti passi insieme ai ragazzi e alle ragazze presenti nel nostro territorio. Ma ciò che non è mai cambiata è la volontà di ascoltare: proposte, critiche, insicurezze, problemi, perplessità, obiettivi e sogni.

Questo ci ha portato a riflettere su come migliorare per dare risposte, per costruire insieme aə giovani una visione comune, per lasciarlə liberə di creare il loro futuro, per assicurare loro autonomia e pari opportunità di crescita e di realizzazione personale superando le barriere e gli ostacoli economici e sociali cresciuti per effetto anche della pandemia.



Vogliamo che ragazzi e ragazze si sentano di nuovo una comunità, riscoprendo l’importanza di collaborare e di unire le forze per affrontare i problemi, sia quelli individuali che quelli del mondo in cui vivono, per riprendere il pieno recupero della dimensione collettiva delle loro relazioni.



Dopo le prime fasi attraverso cui abbiamo creato il Decalogo, la sintesi delle proposte approvate e chi si declinano in 4 macro temi:

Stiamo proseguendo per rendere queste proposte delle reali Linee di Indirizzo e di Azione per le Nuove Generazioni (link in aggiornamento). Oltre a Youz Carovana che, attraverso le numerose tappe sta creando una comunità di giovani protagonistə, diamo il via alla nuova fase con YOUZ Officina, la piattaforma per restare in contatto con i ragazzi e le ragazze del territorio che hanno i tuoi stessi interessi!

Cos’è Youz Officina?

Youz Officina è un Avviso pubblico delle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna che nasce dalle richieste dei giovani partecipanti al Forum Youz 2021.

Con un contributo massimo di 25.000 euro, le ragazze e i ragazzi under 35 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna potranno realizzare progetti in grado di rispondere alle sfide sociali più importanti per la loro generazione.

Chi può presentare domanda?

· Associazioni giovanili con un direttivo per la maggioranza under 35 e con sede in Emilia-Romagna;

· Gruppi informali composti da almeno 7 giovani under 35 per la maggior parte residenti o domiciliatə in Emilia-Romagna;

· Gruppi informali insieme ad associazioni con sede in Emilia-Romagna.

Quali progetti saranno finanziati?

Sosteniamo progetti rivolti aə giovani (14-35) che riguardano:

attività culturali, sociali e sportive

attività formative ed educative (es. educativa di strada)

ambiente, economia circolare, transizione ecologica e digitale

lavoro e autoimprenditorialità

prevenzione e contrasto alle discriminazioni, agli stereotipi di genere e al bullismo

promozione del benessere psicologico e relazionale

I progetti finanziati contribuiranno alla valorizzazione e allo sviluppo della rete di associazioni e gruppi informali collegati ai luoghi/punti/spazi di aggregazione giovanile del territorio.

I progetti potranno essere realizzati con il coinvolgimento di Soggetti sostenitori, pubblici o privati, con sede anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna. Il loro sostegno al progetto potrà realizzarsi mediante apporti finanziari, risorse umane, strumentali o di altra natura.

Quando presentare la domanda?

Hai tempo dalle ore 13.00 del 20 settembre alle ore 13.00 del 3 novembre 2022 per presentare la domanda di partecipazione all’Avviso Youz Officina.

2022, Anno Europeo dei giovani – YOUZ e i giovani dell’Emilia-Romagna ci sono, per costruire un futuro migliore

—

