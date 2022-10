YOUZ, prossime tappe tra Bologna, distretto ceramico e Ferrara

Condividi l'articolo

Prosegue Youz Carovana, il viaggio a tappe sul territorio regionale che intende incontrare e parlare con i giovani per avviare un confronto costruttivo su diverse tematiche per loro essenziali come la mobilità sostenibile, aree verdi in città, ma anche rigenerazione urbana, spazi di aggregazione giovanile, competenze, lavoro.

Questi temi sono di importanza fondamentale perché rappresentano il punto di partenza del nostro presente per un futuro migliore. Un percorso che nasce nel 2021 con il primo Forum Giovani e che prende forma grazie alle azioni di sviluppo del Decalogo, un impegno per le Politiche Giovanili della Regione Emilia – Romagna per rispondere ai bisogni e alle necessità dei giovani portando vero cambiamento e innovazione.



Tra ottobre e novembre la Carovana si sta muovendo velocemente con l’impegno di tutti i collaboratori e partner dei progetti territoriali per lavorare insieme e raccogliere proposte, domande e dubbi, riflessioni e punti di vista differenti per poter dare nuove risposte e soluzioni ai giovani stessi, mettendoli sempre più al centro di queste azioni.

Dopo Sorbolo Mezzani, Reggio Emilia e Piacenza, continua la fitta agenda di YOUZ – Generazione di idee con 4 tappe: da Bologna a Ferrara passando per il Distretto Ceramico!

Scegli la tappa più vicina a te o quella con i temi che ti interessano di più e non perdere l’occasione di partecipare al Forum dei Giovani dell’Emilia-Romagna.

A Bologna avremo 2 tappe autonome per confrontarci su SmartER e GreenER.

Make it SmartER!

26 ottobre dalle 16:00 alle 21:00

presso “Scuderia – Living Lab” in Piazza Giuseppe Verdi, 2

Laboratori e confronto tra giovani e istituzioni su competenze, lavoro e orientamento.

Con la partecipazione dell’Assessore Vincenzo Colla, Assessore Sviluppo economico e Green Economy, Lavoro, Formazione Regione Emilia-Romagna e Marina Mingozzi Responsabile Politiche Giovanili Regione Emilia-Romagna

Filippo Pieri Segretario Generale CISL Emilia-Romagna, promotrice del progetto Giovani, formazione, futuro…#SpazioLavoro

Programma

Dalle 16.00 Laboratori Under 35 – SmartER: scuola e lavoro, tecnologia e competenze, aspettative personali e mercato del lavoro

Dalle 17.30 Presentazione dei risultati dei laboratori

Dalle 18.00 Talk #SpazioLavoro

Dalle 19.00 Aperitivo e DJset a cura di Radio Flyweb

PROGRAMMA e LINK PER ISCRIVERSI

____________________________________________

Make it GreenER!

“Nuove strategie per la qualità dell’aria – Verso il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030”

27 ottobre dalle 10:30 alle 13:00

presso il DAS – Dispositivo Arti Sperimentali in Via del Porto, 11/2

Laboratori e confronto tra giovani e istituzioni su mobilità sostenibile, aree verdi in città, agricoltura e risparmio energetico

Con la partecipazione dell’Assessora Irene Priolo, modera l’evento Dario Matassa.

PROGRAMMA e LINK PER ISCRIVERSI

____________________________________________

Dopo Bologna avremo due tappe principali a Distretto Ceramico (MO) e a Ferrara per parlare di rigenerazione urbana, spazi di aggregazione giovanile, competenze, lavoro e cittadinanza europea.

Distretto Ceramico – Make it FairerER!

28 ottobre dalle 9:00 alle 14:30

Laboratori e confronti tra giovani e istituzioni su: rigenerazione urbana, spazi e aggregazione giovanile, adolescenza e benessere, cittadinanza europea, servizio civile, neet e sport

Dalle 9:00 alle 11:30 (Sessione riservata a studenti) presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Alessandro Volta” Sassuolo MO

Dalle 12:00 – 14:30 (Sessione aperta agli Enti Locali e agli Operatori) presso Hub in Villa – Via Sant’Antonio 4 – Formigine

PROGRAMMA e LINK PER ISCRIVERSI

____________________________________________

Ferrara – Make it FairerER!

4 novembre dalle 15 alle 22:00 presso Lab. Aperto Ferrara Ex Teatro Verdi Via Castelnuovo, 10 – Ferrara

Fiera delle opportunità, laboratori, confronti tra giovani e istituzioni su spazi e aggregazione giovanile, competenze, azioni di pro working e partecipazione.

PROGRAMMA e LINK PER ISCRIVERSI

Vi aspettiamo!

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte