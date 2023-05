Zaccheroni, il peggio è passato, perso forze dopo 2 mesi a letto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Credo che il peggio sia passato, sto

facendo riabilitazione, soprattutto sto camminando. Ho perso

forza dopo due mesi e mezzo a letto, però la sensazione è che

siamo sulla strada giusta”. Così il tecnico romagnolo Alberto

Zaccheroni, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulle

sue condizioni di salute dopo l’incidente domestico dello scorso

10 febbraio.

Tre italiane in finale: “Ho sensazioni positive per tutte e tre

le italiane – aggiunge Zaccheroni – La finale più difficile è

quella dell’Inter, ma mi sarei preoccupato di più se fosse stata

una sfida sui 180 minuti. In gara secca può succedere di tutto”.

Momento Juventus: “Mi sembra una squadra che fa grande fatica a

concretizzare. I realizzatori non mancano, ma abbiamo visto

anche ieri le difficoltà nell’ultima porzione di campo.

Probabilmente anche l’assenza di Vlahovic si fa sentire, gli

altri sono tutti più bravi a rifinire che a concludere”. (ANSA).



—

