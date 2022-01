Zaki: a Imola mostra itinerante sui prigionieri di coscienza

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 10 GEN – Portare i temi della libertà e

della giustizia nei luoghi della società civile, rendendoli

accessibili a tutti. Con questo obiettivo Imola ospiterà dal 20

gennaio al 10 febbraio la mostra ‘Zaki e gli altri prigionieri

di coscienza’, allestita nei portici di piazza Matteotti con i

ritratti di Gianluca Costantini. Si tratta della mostra

itinerante nata in occasione del trentesimo compleanno di

Patrick Zaki, che nel giugno scorso si è svolta sotto i portici

di Bologna e che è stata ospitata da diverse città, da Torino a

Bari. A livello nazionale è organizzata da Amnesty International

Italia e Sardine. Tra i partner locali accanto a Comune e

Università di Bologna anche Anpi, Libera, Soci Coop Alleanza

3.0, Comitato pace e diritti.

L’iniziativa, che prevede a latere anche momenti di

approfondimento “cade in un periodo non casuale – ha ricordato

Giacomo Gambi, assessore alla Cultura di Imola -. Un periodo in

cui forse sapremo anche qualcosa sulla situazione giudiziaria

per Zaki”. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna è

stato scarcerato a dicembre dopo 22 mesi di prigionia ma è

ancora sotto processo, con udienza il primo febbraio.

La mostra, ha spiegato Marianna Francesca Tafuro per Amnesty

International Imola, “è una piccola ricostruzione della

repressione ai danni dei prigionieri e delle prigioniere di

coscienza nel mondo: 50 di 13 Paesi diversi”. Zaki, ha

sottolineato, “non è mai stato da solo. Insieme a lui migliaia

di persone nel mondo che subiscono persecuzione per ciò che sono

o fanno”, e poi “Patrick non è solo perché sin dal suo arresto

sono stati organizzati presidi, manifestazioni e iniziative per

stargli vicino e per chiedere la sua scarcerazione. È anche

grazie all’attenzione della società civile, da quando è stata

presentata questa mostra, che in pochi mesi sono state

rilasciate sette persone”, fra le quali Sanaa Seif e Mahienour

el-Masry in Egitto. Il nome di Patrick non c’è perché non è

ancora definitivamente libero. “Fino a quel momento continuiamo

la battaglia per la liberazione di Patrick e per gli altri e le

altre prigioniere di coscienza”. (ANSA).



