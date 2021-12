Zaki: flashmob,in 100 a Bologna a vigilia terza udienza processo

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 DIC – “Speriamo che domani il giudice

riconosca che c’è stato un errore. Se invece Patrick Zaki

dovesse essere condannato e l’unica possibilità fosse quella di

chiedere la grazia al presidente egiziano Al-Sisi, chiediamo che

ci sia anche la firma di Mario Draghi”. È la richiesta di

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, che

ha partecipato oggi pomeriggio al flashmob organizzato ai

giardini Margherita per chiedere la liberazione dello studente

egiziano del master Gemma dell’Università di Bologna detenuto da

22 mesi.

All’evento erano presenti poco più di 100 persone che hanno

manifestato solidarietà allo studente, ricordando il suo legame

con la città dalla quale ha preso il via la campagna per

chiederne la liberazione. Domani si terrà infatti la terza

udienza del processo a suo carico e lo studente è accusato di “diffusione di false notizie” attraverso articolo giornalistici.

Rischia fino a cinque anni di carcere e l’eventuale sentenza

non prevede l’appello. “La vicenda di Patrick ci sta a cuore per

ciò che il suo caso rappresenta nel mondo – ha detto Giovanni

Molari, rettore dell’Università di Bologna – continuare a

sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica è un nostro

dovere”. Rita Monticelli, consigliera comunale e coordinatrice

del master Gemma, ha sottolineato il rapporto tra Bologna e lo

studente. “Questa è la città dell’accoglienza e della

solidarietà – ha ricordato Monticelli – insieme all’università

portiamo avanti il diritto all’espressione, alla parola e il

diritto a essere liberi”. Domani, alle 17.30, Amnesty

International ha organizzato un presidio in piazza Bocca della

verità, a Roma, nel quale si attenderà l’esito dell’udienza.

“La nostra ormai è una disperanza – ha detto l’attore Alessandro

Bergonzoni – si tratta di un delirio di impotenza che però non

ci rende meno energici e non meno urlanti nel chiedere la sua

liberazione e interventi più decisi da parte del Governo”.

(ANSA).



