Zaki: in corso udienza al Cairo, Patrick presente in aula

(ANSA) – IL CAIRO, 06 DIC – E’ in corso al Cairo una nuova

udienza per il rinnovo o meno della custodia cautelare in

carcere di Patrick, Zaki. lo studente egiziano dell’Università

di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda

sovversiva. Lo si è appreso nei pressi del tribunale dove si

svolge l’udienza preannunciata l’altro ieri. Un gruppo di

sostegno del giovane riferisce che è presente in aula.

La seduta si svolge in un’accademia di polizia attigua al

complesso carcerario di Tora, nella periferia sud della

capitale. (ANSA).



