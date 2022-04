Zaki, la mia non è una vera libertà

Condividi l'articolo

“Sto bene. Ho ripreso a studiare, ma è davvero dura fare piani per il futuro adesso perché la mia non è una vera libertà, sono in attesa della prossima udienza che è continuamente posticipata”. Lo ha spiegato il ricercatore e attivista egiziano Patrick Zaki intervenendo in collegamento da Il Cairo con il Forum di Casa Comune promosso dall’eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino, alla Fondazione Feltrinelli di Milano.

“E’ difficile fare programmi perché è tutto sospeso, sono in attesa di fare il processo”, ha aggiunto Zaki che poi ha ringraziato la città di Milano che gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

