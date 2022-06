Zaki: spero nella mia libertà in autunno

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 GIU – “Qui da ora spero nella mia

libertà in autunno e le prossime generazioni potrebbero non

sapere mai che qualcuno è stato in prigione per il suo

attivismo”. Lo ha detto Patrick Zaki, lo studente egiziano

dell’Università di Bologna rilasciato a dicembre dopo 22 mesi di

detenzione in Egitto e ancora in attesa della fine del processo.

Zaki è intervenuto mandando un videomessaggio alla presentazione

della donazione del suo ritratto, realizzato dall’artista

Gianluca Costantini, alle collezioni del museo Mambo e alla

città di Bologna.

“Ma ciò che sta succedendo oggi è una prova fisica del mio

viaggio, ma anche di come la magnifica comunità di Bologna è

rimasta accanto a un uomo che aveva vissuto lì solo per qualche

mese ma che crede che sia lì il suo posto. Sono la prova vivente

– ha aggiunto Zaki – che la solidarietà può letteralmente

salvare vite e grazie al lavoro di persone come voi qui oggi

ogni persona che visita il museo conoscerà la mia storia e la

storia del popolo caritatevole di Bologna che appartiene alla

città. Credo fermamente che un singolo pezzo d’arte, una storia,

può cambiare per sempre la vita di qualcuno. So che almeno il

mio destino è cambiato grazie all’opera di artisti-attivisti, la

lotta per i diritti umani ha bisogno di ogni talento, ogni

persona singola può usare la propria passione per aiutare e

contribuire”, ha concluso lo studente dell’Alma Mater. (ANSA).



