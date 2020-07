Zaky: Pd Modena contro esponente Lega, chieda scusa per post

(ANSA) – BOLOGNA, 17 LUG – “Esistono Paesi seri come l’Egitto

che non si lasciano condizionare da ong. Bye Bye Zaky”. E’ il

post con cui lunedì un esponente della Lega di Modena, Luca

Rossi, ha commentato il prolungamento della detenzione di

Patrick George Zaky, studente dell’Università di Bologna in

carcere in Egitto, che, oggi su Facebook, è stato riportato e

commentato dal segretario del Pd cittadino e assessore comunale

alla Cultura Andrea Bortolamasi. “Una frase che si commenta da sola – ha scritto – una

pugnalata, l’ennesima verso la famiglia, gli amici, il mondo

accademico che si è mobilitato e chiede a gran voce la

liberazione di un ragazzo incarcerato per la sola colpa di esser

un ricercatore, di fare ricerca nel campo dei diritti umani e le

politiche di genere. Sarebbe troppo facile – ha aggiunto

Bortolamasi rivolgendosi all’esponente della Lega – chiedere le

dimissioni da qualsiasi incarico politico, mi piacerebbe, ma

rimarrà una vana speranza, che però chiedesse scusa a Patrick e

alla sua famiglia e capisse quanto dolore e sofferenza possano

causare affermazioni del genere, su un social, digitando

comodamente da un divano mentre in Egitto un ragazzo rischia di

morire in carcere, come Giulio Regeni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte