Zaky: sagoma in arena cinema di piazza Maggiore a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 06 AGO – Dopo la biblioteca, le aule

universitarie e la SalaBorsa di Bologna, le sagome di Patrick

Zaky, lo studente egiziano dell’Alma Mater in carcere in Egitto

da inizio febbraio, occupano anche le poltrone del Cinema sotto

le stelle di piazza Maggiore nel capoluogo emiliano. Iniziativa

per tenere alta l’attenzione sul caso del ricercatore di 29

anni. L’immagine è quella creata dall’artista Gianluca

Costantini.

Il 27 luglio il tribunale egiziano ha stabilito una nuova

proroga di 45 giorni della detenzione cautelare per lo studente

iscritto al Master Gemma dell’Università di Bologna. Tra le

accuse quella di propaganda sovversiva. (ANSA).



—

