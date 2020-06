Zanardi: nuovo intervento di neurochirurgia

(ANSA) – SIENA, 29 GIU – Alex Zanardi è stato sottoposto a un secondo intervento di neurochirurgia. Lo rende noto l’ospedale senese Le Scotte dove il pilota bolognese è ricoverato dal 19 giugno in seguito all’incidente con l’handbike a Pienza. Dopo l’intervento, durato circa 2 ore e mezza, Zanardi è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva “dove resta sedato e intubato: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata”.

La nuova operazione, spiegano i sanitari, è stato decisa in seguito a una Tac di controllo. L’esame diagnostico ha “evidenziato un’evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso ad un secondo intervento di neurochirurgia”. “L’intervento effettuato – spiega il direttore sanitario dell’Aou Senese Roberto Gusinu – rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall’équipe. I nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l’evolversi della situazione, in accordo con la famiglia il prossimo bollettino sarà diramato tra circa 24 ore” (ANSA).



