Zanardi: Pancalli; Alex tutto mondo paralimpico tifa per te

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – In queste ore delicate di lotta per la vita, attorno ad Alex Zanardi si stringe tutto il mondo paralimpico, non solo quello italiano ma anche quello internazionale. Il primo pensiero del presidente del Comitato italiano paralimpico e membro dell’Ipc Luca Pancalli è stato quello di raggiungere subito l’ospedale per stare vicino all’azzurro e alla sua famiglia, la moglie Daniela e il figlio Niccolò, ma con l’emergenza sanitaria l’accesso alle strutture sanitarie resta contingentato.

Il presidente del Cip, raggiunto dall’Ansa, ha dichiarato di essere “in costante contatto con la famiglia di Alex”, alla quale ha voluto esprimere “la vicinanza di tutto il mondo del movimento paralimpico italiano e internazionale, che sta vivendo con grande apprensione queste ore”, aggiunge Pancalli. Al momento Zanardi è ritenuto in condizioni “stabili” ma ancora “gravi” dall’ospedale Le Scotte di Siena, dove il quattro volte medaglia d’oro ai Giochi paralimpici nel paraciclismo, è stato operato a seguito del terribile incidente occorso ieri durante una gara di handbike.

Dopo essere rinato a nuova vita sportiva a seguito del grave incidente nella Formula Cart che gli procurò l’amputazione delle gambe, Zanardi è diventato un simbolo di tenacia, forza e determinazione, reinventandosi di nuovo campione nella handbike.

Oggi per lui c’è la sfida più dura: “Alex non è solo un grande uomo e un grande amico – rileva Pancalli – ma è anche uno degli atleti più straordinari che il nostro mondo abbia mai avuto. In questo momento stiamo facendo il tifo tutti quanti affinché lui, da iron-man, da uomo di grande forza, possa vincere anche questa sfida”. (ANSA).



