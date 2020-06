Zaniolo torna a lavorare con i compagni, rientro vicino

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Si avvicina sempre di più il ritorno di Nicolò Zaniolo. Il giovane talento della Roma, dopo aver ripreso nei giorni scorsi ad allenarsi con la Primavera giallorossa, oggi è tornato a lavorare agli ordini di Paulo Fonseca. Zaniolo, out da gennaio a causa della rottura del crociato, ha svolto solo una parte della sessione in gruppo assieme ai compagni. A Trigoria, a seconda dei progressi del giocatore, si valuterà adesso quando fargli svolgere l’intera seduta. Per rivederlo tra i convocati potrebbero essere necessarie un paio di settimane di lavoro. Insomma, Zaniolo non potrà di certo festeggiare il 21/o compleanno giovedì sera all’Olimpico in campo con l’Udinese, ma il suo imminente ritorno è sicuramente una ventata d’aria fresca per la Roma visto il momento difficile. (ANSA).



