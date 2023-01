Zelenska a Davos, la pace solo se la Russia si ritira

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “Ritiro delle truppe russe da tutto

il territorio ucraino, solo con questo verrà ristabilito il

diritto internazionale. L’unità è ciò che può riportare la

pace”. Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska, nel

suo intervento al forum economico mondiale in corso a Davos.

“Nei territori occupati, migliaia di ucraini attendono di

essere liberati e nel frattempo subiscono la repressione dei

russi. Nel nostro Paese nessuno è al sicuro, si rischia la vita

ogni giorno perché non ci sono luoghi off-limits per il nemico”,

ha proseguito. “Nessun bambino dovrebbe fare i compiti con la

luce delle candele, nessuno medico dovrebbe operare con la

torcia elettrica”, ma questo è quello che succede in Ucraina, ha

aggiunto. (ANSA).



—

