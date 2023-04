Zelensky dopo il video di soldati decapitati, ‘tutti reagiscano’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 APR – Il presidente ucraino, Volodymyr

Zelensky, fa appello ai leader internazionali dopo il video

diffuso sui social dove si vedono soldati russi che decapitano

due militari ucraini. “C’è qualcosa che nessuno al mondo può

ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo è

un video della Russia così com’è. Questo non è un incidente.

Questo non è un episodio. E’ successo migliaia di volte. Tutti

devono reagire. La sconfitta del terrore è necessaria”, sostiene

sui social Zelensky.

Un video in circolazione sembra mostrare i cadaveri

decapitati di due soldati ucraini che giacciono a terra accanto

a un veicolo militare distrutto. Una voce dice: “Li hanno

uccisi. Qualcuno si è avvicinato a loro. Sono andati da loro e

hanno tagliato loro la testa”. (ANSA).



—

