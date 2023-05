Zelensky, ‘Hiroshima mi ricorda Bakhmut’

Condividi l'articolo

“Non sarebbe corretto fare paragoni… ma oggi direi sinceramente che le immagini di Hiroshima in rovina mi ricordano veramente, mi ricordano

assolutamente, Bakhmut e altri insediamenti e città simili, dove non è rimasto nulla, dove tutti gli edifici sono stati distrutti, dove non si capisce dov’erano le strade e le case, dove c’é una distruzione totale, dove non è rimasto nulla, dove non c’é più nessuno”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda durante il suo intervento alla conferenza stampa conclusiva del G7.

Zelensky ha visitato oggi, insieme al primo ministro giapponese Fumio Kishida, il memoriale della Pace di Hiroshima. I due, come in apertura del vertice tutti gli altri leader del G7, hanno deposto una corona bianca di fiori al cenotafio delle vittime della prima bomba atomica sganciata il 6 agosto 1945.



