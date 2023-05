Zelensky incontra Sunak oggi a Londra

Condividi l'articolo

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha annunciato che oggi arriverà a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Rishi Sunak, in una visita a sorpresa nella capitale britannica. In un tweet, Volodymyr Zelenskiy ha scritto: “Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni”.

L’esercito ucraino si è felicitato oggi per il “primo successo” della sua offensiva alla periferia di Bakhmut, nell’est del Paese, la battaglia più lunga e sanguinosa del conflitto con la Russia. “L’avanzata delle nostre truppe nell’area di Bakhmut è il primo successo dell’offensiva” volta a difendere questa città che i russi stanno cercando di prendere dalla scorsa estate, ha affermato il comandante delle truppe di terra ucraine Oleksandr Syrsky, citato dal ministero della Difesa.



