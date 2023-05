Zelensky: ‘Oggi abbattuti tutti i 18 missili, risultato storico’

Condividi l'articolo

“Oggi abbiamo affrontato un intenso attacco missilistico russo. Alle 3 del mattino 18 missili russi si sono abbattuti dai nostri cieli. La Russia si è servita di missili balistici, Cruise, missili droni, per rendere difficile salvare vite alla nostra difesa aerea. Ma tutti i missili sono stati abbattuti, compresi quelli balistici: si tratta di un risultato storico, grazie a tutti voi. Ringrazio i leader che ci hanno aiutato a migliorare la difesa aerea”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento al summit dei capi di stato e governo del Consiglio d’Europa, a Reykjavik.

“A Zelensky voglio dire che l’intera Europa e tutto il mondo libero sono loro debitori. Il presidente Zelensky ci ha ringraziato per come stiamo aiutando l’Ucraina. Ma siamo noi debitori all’Ucraina: ha fatto capire al mondo intero quanto possa essere difficile piegare un popolo libero”, ha detto la premier Giorgia Meloni al summit di Reykjavik. “Il popolo ucraino non sta difendendo solo la sua patria ma i valori fondanti dell’identità europea. Se l’Ucraina fosse capitolata in pochi giorni, noi oggi vivremmo un mondo molto più insicuro. Non vivremmo una realtà di pace come racconta una cinica propaganda che scambia la parola pace con un’invasione”. “Faremo la nostra parte per garantire all’Ucraina il futuro di libertà, integrità e democrazia che merita, il futuro europeo che merita”, ha aggiunto Meloni. “L’Italia – ha spiegato – ha immediatamente aderito all’accordo promosso dal Consiglio d’Europa per istituire il registro dei danni causati dalla guerra, perché non ci sia impunità”. “Per questo – ha aggiunto – non potevo non essere qua per testimoniare l’impegno dell’Italia a difendere il diritto internazionale, e i valori fondanti della nostra comune identità europea, partendo dal principio fondamentale da cui discendono tutti gli altri: la centralità della persona, il rispetto di ogni singolo essere umano, della sua sacra unicità. Questo è un valore che siamo chiamati a proteggere su molti fronti”.

