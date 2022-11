Zeman “odiavo i comunisti, io juventino da sempre”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – “Odiavo i comunisti. Come li odiava

mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito

di Praga 14, il nostro distretto. Papà talvolta urlava dalla

finestra del bagno la sua rabbia contro il regime. Ogni tanto

qualcuno spariva”. Corre sui social e sul web il pensiero di

Zdenek Zeman che, intervistato dal Corriere della Sera e

Gazzetta dello sport, anticipa i racconti contenuti

nell’autobiografia ‘La bellezza non ha prezzo’, scritta con

Andrea Di Caro in uscita il 15 novembre. Il tecnico nato a

Praga, classe 1947 al Corriere ricorda l’infanzia dura: “Ci

costringevano a festeggiare il compleanno di Stalin e di Lenin,

ma io non ho mai portato un fazzoletto rosso” dice Zeman,

rivelando di “aver sempre tifato Juventus”.

“Per me il calcio sta diventando sempre più business. Quelli

che vogliono fare sempre più business sono anche quelli che

hanno più debiti. Vuol dire che non è la strada giusta”

sottolinea alla Gazzetta. Nel libro viene citato Maradona, come

l’unico capace di vincere da solo. E torna a parlare anche di

Mourinho, che ha acceso il dibattito dopo che il portoghese ha

accusato uno dei suoi giocatori di scarsa professionalità, di

tradimento. “Io non lo avrei mai fatto – dice Zeman -. Però

Mourinho può fare questo e altro, visto che gli viene permesso.

Lo scorso anno disse di avere calciatori di serie C…Può essere

che non fossero i più bravi al mondo, ma qualcuno li avrà pur

chiamati a giocare in serie A. O no?” Nell’autobiografia spazio poi a tutto lo Zeman pensiero: “Non

sono mai esploso di gioia, ma ho visto i miei tifosi pazzi di

felicità. Non sono mai rimasto a bocca aperta, ma li ho visti

emozionarsi. Non ho mai avuto un sorriso stampato sul volto, ma

li ho visti divertirsi tanto. Eppure dentro, in silenzio, a modo

mio, quello che hanno vissuto apertamente loro l’ho vissuto

anch’io” racconta. E poi la carriera dai primi gradoni nel

Foggia dei miracoli alla Lazio di Signori, Nesta e di Nedved;

dalla Roma di un giovanissimo Totti (che dice “essere il più

forte giocatore che ha allenato”) alle battaglie per un calcio

pulito lontano dal doping. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte