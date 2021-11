Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – L’Alfa Romeo Racing ha ufficializzato

l’arrivo del 22enne cinese Guanyu Zhou al posto di Antonio

Giovinazzi. Sarà lui a far coppia nel Mondiale 2022 con il

pilota finlandese (ex Mercedes) Valtteri Bottas. Si tratta del

primo pilota cinese a correre come prima guida in Formula 1

(ANSA).



—

