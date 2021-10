Zielinski decide il derby contro…

Condividi l'articolo









(ANSA) – SALERNO, 31 OTT – A denti stretti e soffrendo più

del previsto, il Napoli porta via tre punti d’oro dall’Arechi,

vincendo per 1-0 . Un gol di Zielinski nella ripresa manda al

tappeto una Salernitana compatta e capace di tenere testa alla

capolista per gran parte del match. Alla fine a far festa è il

Napoli che, in

attesa di Roma-Milan, si gode il primato solitario. Ai granata,

invece, al di là dell’amaro in bocca, il derby consegna

indicazioni importanti che potrebbero tornare utili nella lotta

salvezza. Spalletti, che già doveva fare i conti con l’assenza

dell’infortunato Osimhen, in partenza rinuncia anche ad Insigne

(affaticamento muscolare) che viene sostituito da Lozano nel

tridente con Mertens e Politano. nel finale è stato espulso

Koulibaly, che ha trattenuto fuori area Simy che era lanciato

verso la rete. (ANSA).



