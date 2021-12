Zingaretti legge Camilleri, lettere inedite chiudono fiera

Condividi l'articolo

Una foto di Camilleri che sorride ha aperto il reading di Luca Zingaretti dedicato alle lettere inedite inviate dal giovane scrittore ai genitori trovate dalle figlie che stanno lavorando all’archivio del maestro. L’evento all’Auditorium della Nuvola dell’Eur a Roma realizzato da Eur Culture con Piu libri più liberi ha chiuso la sera dell’8 dicembre l’edizione 2021 della Fiera della piccola e media editoria. In prima fila le figlie Andreina, Elisabetta e Mariolina. “Sono una quindicina quelle scelte per la lettura. Sono tante vanno dal ’49 al 60. Le lettere sono meravigliose e la lettura bellissima. L’8 in genere era il giorno in cui papà chiudeva la fiera, ci teneva a venire qui ed è un modo di ricordarlo bene”. Usciranno per Sellerio? “Una volta finita la catalogazione ci penseremo” dicono le tre sorelle. E Antonio Sellerio, anche lui nelle prime file in platea” spiega: è prematuro parlarne”.

Il reading si è aperto con un ricordo di Maurizio De Giovanni che ha sottolineato: “Con lui passavi da un luogo stretto a uno enorme. Ogni volta veniva voglia di chiedere gli aneddoti sulle vite incredibili che aveva vissuto. Avrebbe potuto raccontare la sua conoscenza di Simenon ed Eduardo de Filippo. Devo raccontarvi il significato enorme del suo lavoro all’interno di questo paese: avere un impegno civile, guardarsi intorno. Le cose più terribile raccontate con leggerezza e viceversa.

Attraverso Camilleri la piccola e media editoria è diventata grande e centinaia di migliaia di italiani grazie a lui hanno scoperto la lettura. Diceva che voleva solo raccontare storie” ha detto De Giovanni.

Zingaretti, il Montalbano tv dei suoi racconti, dopo un lungo silenzio ha letto la lettera da Ostia del 3 novembre 1949.

“Gli archivi sono eternamente vivi perchè sono la memoria del nostro passato” dice lo stesso Camilleri in un video che ha chiuso il reading con musiche composte dal maestro Manuel Bandettini. (ANSA).



