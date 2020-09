Zingaretti: ‘Si può ricostruire Italia, governo deve fare’

Per evitare “la palude” il governo deve “fare”: “la grande novità positiva è che all’improvviso abbiamo centinaia di miliardi di euro da spendere per creare lavoro e non restaurare l’Italia ma fare un’Italia nuova.

Investire sulla scuola, con un grande piano, nuovi istituti scolastici all’avanguardia, non è un sogno perché ci sono le condizioni per farlo diventare realtà. Non è un sogno poter ricostruire l’Italia”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Tg2 Post. “Le risorse vanno spese con molta accuratezza e intelligenza. Si può creare un’Italia migliore, grazie alle conquiste dell’Italia in Europa: al governo dico che dobbiamo farlo”.

Al governo si sta se fa le cose non tanto per starci? “Lo confermo assolutamente: in bici stai in piedi se pedali, se poggi i piedi a terra è la palude. Il governo deve fare”, sottolinea Zingaretti.



—

