Zoom quadruplica le entrate, il titolo vola a Wall Street

(ANSA) – WASHINGTON, 01 SET – Entrate quadruplicate rispetto

allo scorso anno per Zoom, la società californiana specializzata

in servizi di teleconferenza. Grazie al boom di questi servizi

legato alla pandemia, nelle casse di Zoom Video Communication

nel secondo trimestre dell’anno sono entrati 663,5 milioni di

dollari, ben al di sopra delle previsioni e il 355% in più

rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il titolo del gruppo ieri è decollato nelle contrattazioni

after hours a Wall Street sfiorando il 10%.

Zoom ha corretto al rialzo di oltre il 30% le stime per

l’anno fiscale, portandole tra 2,37 e 2,39 miliardi di dollari

rispetto agli 1,78-1,80 miliardi stimati in precedenza. (ANSA).



