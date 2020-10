ZoZo Championship a Cantlay, doppia beffa per Rahm

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Patrick Cantlay vince a sorpresa lo

ZoZo Championship e torna nella Top 10 mondiale. Il 28enne di

Long Beach a Thousand Oaks, in California, ha superato

all’ultimo respiro, con uno score totale di 265 (-23) colpi, due

big come Jon Rahm e Justin Thomas – rispettivamente al secondo e

terzo posto nel ranking – entrambi secondi con 266 (-22).

“E’ una vittoria speciale, arrivata dopo una bellissima

battaglia sportiva. Sono felicissimo” le parole di Cantlay,

professionista dal 2012, che nell’ultimo round – sul percorso

dello Sherwood Country Club (par 72) – è stato protagonista di

una rimonta show caratterizzata da un parziale di 65 (-7) e

sottolineata da nove birdie macchiati da due bogey.

Quarto alla fine del moving day, l’americano ha trionfato

facendo suo anche un assegno di 1.440.000 dollari a fronte di un

montepremi complessivo di 8.000.000. Doppia beffa per Rahm. Lo

spagnolo in California inseguiva la sesta impresa sul massimo

circuito americano del green maschile puntando a riprendersi il

trono mondiale. Niente da fare. Per tornare numero 1 del ranking

il 25enne di Barrika (Paesi Baschi) aveva bisogno di un secondo

posto in solitaria. E così quello ex aequo con Thomas è servito

solo per rendere ancora più amara la giornata dello spagnolo.

Dustin Johnson, costretto a saltare due tornei perché risultato

positivo al Covid, ringrazia e festeggia la centesima settimana

– non consecutiva – da padrone del golf.

Doveva essere il torneo di Tiger Woods, che sognava l’83esima

impresa per diventare il golfista più vincente di sempre sul

circuito. E invece il campionissimo americano, campione uscente,

è stato tra le grandi delusioni della sfida chiusa al 72° posto

(287, -1).

In California, dov’è nato e cresciuto, la festa è tutta per

Cantlay che dal 14/o vola al 9/o posto del ranking. Lo ZoZo

Championship è suo. (ANSA).



