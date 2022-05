Zucco vince 66/o ‘Ceppo Racconto’ a Pistoia

Condividi l'articolo

(ANSA) – PISTOIA, 08 MAG – E’ Giuseppe Zucco il vincitore

della 66/a edizione del “Premio Ceppo Racconto” con ‘I poteri

forti’ (ed. Nn, 2021). Lo scrittore è stato premiato oggi alla

biblioteca San Giorgio di Pistoia, con la votazione in diretta

della giuria dei lettori under 35. La cerimonia si è svolta alla

presenza di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, Federica

Fratoni consigliere regionale della Toscana e Lorenzo Zogheri

presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e

Pescia.

Giuseppe Zucco, 41 anni di Locri (Reggio Calabria) lavora

come regista alla Rai. Ha esordito con un racconto

nell’antologia ‘L’età della febbre’ (Minimum fax 2015). Ha

pubblicato una raccolta di racconti, Tutti bambini (Egg, 2016),

e un romanzo, Il cuore è un cane senza nome (Minimum fax, 2017).

Gli altri finalisti erano Eleonora Marangoni con ‘E siccome

lei’ (Feltrinelli, 2020) e Francesca Marciano con ‘Animal

Spirit’ (Mondadori, 2021).

La 66/a edizione del Premio letterario internazionale Ceppo,

diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, è realizzata con

il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

e grazie al patrocinio del Consiglio regionale della Toscana,

nell’ambito della Festa della Toscana, e del Comune di Pistoia

con la Biblioteca San Giorgio per il Progetto Pistoia Città che

legge. (ANSA).



