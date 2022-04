Zurich Classic: il duo Cantlay/Schauffele sempre in testa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 APR – Negli Usa, anche dopo il secondo

round (che s’è giocato con formula foursome) dello Zurich

Classic of New Orleans, torneo a coppie del PGA Tour, a guidare

la classifica – con un totale di 127 (59 68, -17) colpi – c’è

sempre il duo tutto californiano composto da Patrick Cantlay e

Xander Schauffele, rispettivamente numero 4 e 12 del world

ranking.

Ad Avondale (Louisiana), a metà gara i due americani sono

tallonati dai connazionali Doc Redman/Sam Ryder, secondi con 128

(-16) al pari di un altro statunitense, David Lipsky, in tandem

con l’inglese Aaron Rai. Al TPC Louisiana (par 72), rimontano

gli australiani Cameron Smith/Marc Leishman. Campioni in carica,

sono risaliti di 20 posizioni e ora occupano l’ottava piazza con

uno score di 133 (-11). Più lontani il californiano Collin

Morikawa e il norvegese Viktor Hovland, 22/i con 135 (-9).

Ancora più indietro gli americani Scottie Scheffler (numero 1

mondiale) e Ryan Palmer (che questa competizione, che si gioca a

squadre dal 2017, l’ha vinta nel 2019 con lo spagnolo Jon Rahm),

29/i con 136 (-8) e distanti nove colpi dalla vetta. Stesso

score per Jay Haas che, in coppia con il figlio Bill, taglia un

traguardo storico. Alla 799/a partenza sul PGA Tour e all’età di

68 anni, quattro mesi e 20 giorni, grazie a questo risultato s’è

affermato quale più anziano giocatore nella storia del circuito

ad aver superato il taglio. Superando così il precedente primato

di Sam Snead che, nel 1979 al FedEx St. Jude Championship,

staccò il pass per la fase finale del torneo a 67 anni, due mesi

e 23 giorni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte