(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Charles Leclerc e Sebastian Vettel

sono scesi in pista per l’ultima sessione di prove libere del

Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1 con una power

unit nuova montata su ciascuna delle SF1000. Dopo la rottura

verificatasi sulla vettura del tedesco sul finire della seconda

sessione del venerdì si è preferito infatti sostituire il motore

anche sull’auto numero 16. Nessuno dei due piloti prenderà

penalità perché non sono stati raggiunti i limiti di componenti

della power unit impiegati finora.

Nella prima parte della sessione entrambi i ferraristi hanno

girato con gomme medium dal momento che il primo obiettivo in

qualifica sarà passare il turno in Q2 con quella mescola per

poterla montare alla partenza del Gran Premio. Il monegasco ha

ottenuto 1’28″346, mentre il tedesco si è fermato a 1’28″954.

Prima di fare alcune prove con alto carico di carburante,

Leclerc e Vettel hanno anche simulato l’ultima fase della

qualifica effettuando un giro lanciato con gomme Soft. Il

monegasco in quella configurazione ha fermato i cronometri a

1’27″328, alla fine del turno sesto miglior tempo, mentre

Sebastian ha ottenuto 1’27″811, riscontro che gli ha garantito

il 13° posto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte